„Kirjutan selle esiteks hoiatusloona, et anda nõu kõikidele enda sookaaslastele, kes juhtuvad olema perfektsionistid kõiges, mis puudutab seksuaalelu. Perfektsionismi all pean ma siis silmas seda, et enne, kui kellegagi voodisse minna (ma ei ole praegu suhtes ja räägin siis vallalise seisukohast) tahan alati olla veendunud, et ma olen igalt poolt raseeritud, hoolitsetud, lõhnan hästi...