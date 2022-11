VIDEO | Soov ühiskonda sobituda maksis kätte: levinud juuksehooldustoodete kasutamine põhjustas karmi haiguse?

Hagi esitati Chicago föderaalkohtusse mõni päev pärast seda, kui USA riikliku keskkonnatervise ohutuse instituudi uuring leidis, et keemiliselt juukseid sirgendavad tooted võivad sagedaste kasutajate seas oluliselt tõsta ühe teatud haiguse riski. Mis haigus see on ja miks võib see seda tekitada? Vaata videost!