Uue elu lävepakule astunud 27-aastane naine: kuidas olla intiimne võõra mehega?

Väga armas ja tähelepanelik kutt, minu kohtingukaaslane , istus minust üle laua ja naeratas. See oli meie teine kohting. Ma otsustasin kasutada hetke ja oma hirmust üle saada ning laususin ühe hingetõmbega: „Ma peaksin ilmselt mainima, et olen olnud abielus .“

Öeldakse, et kahekümnendad on enda ja elu avastamiseks – mida sa tahad ja kellega sa elu koos veeta tahad. Mina ilmselt ei saanud seda märget. Saades 22, olin ma abielus oma kolledžiaegse poiss-sõbraga ja me sisustasime oma New Yorgi kodu.

See kõik muutus, kui mu abielu lagunes ja leidsin end 27-aastaselt silmitsi kohtingumaailmaga esimest korda elus. Kohtingutel käimist on mulle kõige paremini kirjeldatud kui tööintervjuul kandideerimist ametikohale, mille osas sa pole päris kindel, kas seda soovid: põnev, närvesööv ja frustreeriv üheaegselt. Ja mul polnud isegi aimu, kuidas selles maailmas navigeerida.

Pidin maadlema ka selliste küsimustega, et kas ma tahaksin, et mu kohtingukaaslane mu kodust peale võtaks (rüütellik) või peaksin temaga kohtuma baaris (turvaline). Kas ma peaksin pakkuma, et maksan arve ise? Ja loomulikult juurdlesin ka selle üle, kas mainida oma ebaõnnestunud abielu või mitte. See polnud just parim fun fact, mida niisama möödaminnes mainida.