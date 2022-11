See võib küll raskeks osutuda, aga need on teemad, mida esimesel kohtumisel ei peaks puutuma

Isegi kui sa elad ikka veel oma vanemate juures või kui su tädi teeb kõige paremat napoleoni kooki, siis esimene kohtumine ei ole kõige parem koht, et sellest rääkida. Esiteks hirmutad sa oma kaaslase ära, puudutades liiga ruttu isiklikke teemasid ja teiseks, kui sa tunnistad, et elad ikka veel vanemate juures, võid sa paista natuke lapsiku inimesena, kes ei oska ise oma elu elada. Räägi neist teemadest mõni teine kord.

Kui sa oled huvitatud selle inimesega veel kohtumisest, siis väldi lõputuid monolooge, vastasel korral paistad sa liiga enesekesksena. Hoia natuke salapära ja keskendu rohkem sellele inimesele, kellega sul kohtumine on.

Parem on mitte poliitikast rääkida, sest sa ei tea ju teise inimesi poliitilisi vaateid. Nii võidad sa ajas (ja hoiad energiat kokku), vältides mõttetuid debatte, mis võivad lõppeda tõelise katastroofiga.

Keegi ei viitsi esimesel kohtumisel teise hädaldamist kuulata. Ja lõppude lõpuks oleme me võimelised ka üksi suuri asju korda saatma elus.

Ära kaeba, kui raske on üksi olla

Räägi parem sellest, kuidas su puhkus läks. Ühe teadusliku uuringu järgi selgub, et nendel paaridel, kes esimesel kohtumisel reisimisest räägivad, on suurem tõenäosust ka teiseks kohtumiseks, kui neil, kes on rääkinud kinost.

Raske on mitte oma tundeid välja näidata, kui keegi sulle väga meeldib. Aga ka see ei ole hea mõte, sest te alles kohtusite ja mõnikord vajab teine inimene rohkem aega...

Isegi, kui su kaaslane üritab midagi välja uurida ja panna sind rääkima- ära parem ütle midagi. Selleks on liiga vara!

Ja kuna stress ei tee kunagi midagi head, siis siin on nimekiri jututeemadest, millest oleks parem mitte rääkida.

Ära räägi abielust

Ja ära räägi abielust ka teisel ega kolmandal kohtumisel. Kui sa just ei taha, et su kaaslane sedamaid põgeneb ning su oma elust kustutab. Abielust ei räägita esimestel kohtumistel vaid alles siis, kui suhe on tõesti tõsine ning tunded jagatud.

Ära räägi oma puudustest

Ära unusta seda kuldreeglit, et iseennast ei tohi kunagi alaväärtustada. Inimestele meeldivad need, kes on enesekindlamad. Ära kunagi unusta, kui tore inimene sa oled.

Ära räägi rahast

Isegi, kui sa rabad mitme koha peal tööd teha või teenid hästi, see teeb sulle ainult au. Aga esimesel kohtumisel ei maksa seda teemat puudutada.

Ära räägi teistest meestest / naistest

Väldi teiste naiste / meeste kiitmist ja kommenteerimist. Hoia kõik see iseenda teada.

Ära räägi oma tööst

Sest kohtumise eesmärk on luua head ja pingevaba õhkkonda. Igasugune koosolekutest ja tööasjadest rääkimine ei ole kõige parem taktika. Sa võid seda teemat ääri-veeri puudutada aga ära hakka seda sügavalt lahkama.

Ära räägi lastest

Oma lapsepõlvest võid küll rääkida, see on lubatud. Aga oma tulevastest lastest ja nende arvust on parem mitte rääkida esimesel kohtumisel.

allikas: Kodused Lood