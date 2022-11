Lily Alleni abikaasa David Harbour: ma ei tahtnud kunagi lapsi saada, aga nüüd mõistan, miks kõigil lapsed on

Sarja The Stranger Things staar rääkis telesaates The Ellen show, et mõistab nüüd, miks isaks olemine tore on! Ühiseid lapsi paaril pole. David jagab armastust Lilyi tütardele eelmisest abielust.

„See on kogu elu mõte! Justkui nagu annaksid oma tõrviku edasi kellelegi teisele. Ma tunnen armastust, mida ma pole kunagi varem tundnud. See on nii ilus tunne,“ ütleb Harbour südamlikult.

Õige pea lisas ta ka seda, et alati pole kõik nii roosiline. „Nad turnivad mu otsas, et mulle võimalikult palju haiget teha,“ sõnas mees naerdes ja lisas: „mu alaselg on hävitatud!“

„Ma olen praegu väga heas kohas. Ma ei tea, kas ma tahaksin praegu oma hormoonidega jamada,“ ütles Lily Allen kaks aastat tagasi, kuid andis mõista, et soovib siiski ka Davidiga ühiseid lapsi.

allikas: InStyle.com