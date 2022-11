Naised, võtkem õppust! Siin on levinud murele lihtne lahendus: möödus aasta ja ootasin huviga, mis edasi saab...

„Tahtsin elutuppa uut kardinapuud. Paari kuu pärast avanes võimalus seda koos mehega ostma minna, sest enne polnud tal selleks mahti. Pani kardinapuu toanurka seisma ja ütles, et varsti paigaldab ära. Läks kuu, siis teine ja kolmaski. Tuletasin mehele aegajalt meelde, et ta võiks nagu kardinapuu lõpuks ometi üles panna. Ta oli sellega täitsa nõus. Nii möödus aasta. Ootasin huviga, mis edasi saab.

Aegajalt tuletasin mehele kardinapuud meelde ja mõtlesin, et enne läheb issanda päike looja kui kardinapuu üles. Siis sai mul mõõt täis ja röögatasin, et kutsun oma vana kuldsete kätega peika appi, ta paneb selle kuramuse puu viie minutiga üles. Ja mis juhtus? Ei läinud kümmet minutitki ja kardinapuu oli paigaldatud. Siit järeldus, et meestele peab käsklusi andma röögatades nagu sõjaväes! Ja alati tasub eksidega ähvardada.“