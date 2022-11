On tähemärke, kes otsivad sügavat ja kirglikku armastust. Nad ihkavad romantikat, nagu võib näha filmides, ja nad ei kavatsegi vähemaga leppida. Teisalt on ka tähemärke, kes usuvad, et siin ilmas on armastusest tähtsamaidki asju, nagu näiteks mugavus ja järjepidevus.