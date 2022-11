Brigitte Susanne Hunt tunnistab suhet sõltlasega: olin absoluutselt kaassõltlane ega rääkinud sellest kellelegi

„Kõik arvavad, et alkohoolik on see inimene, kes magab enda okseloigus, pargipingil,“ ütleb Brigitte Susanne Hunt ja tunnistab, et oli suhtes funktsioneeriva alkohoolikuga, mis tähendas, et esmaspäevast neljapäevani oli ta koos väga toreda mehega.