„Suurim ohumärk!“ Finantsplaneerija hoiatab: need on rahaga seotud punased lipud, mida partneri puhul märgata

„Raha on suhetes üks suurimaid konflikti põhjuseid ja ka üks keerulisemaid teemasid, mida arutada,“ ütleb psühholoog Rachel Needle . „Asi on selles, et raha toob sageli üles palju sügavamad teemad, mis otseselt krõbisevat ei puudutagi.“

On tehtud palju uuringuid, mis tõestavad, et just rahaline olukord on ka üks peamisi lahutuse põhjustajaid, niisiis tasub ohumärke juba eos tähele panna. See ei tähenda, et suhte peaks katki jätma, küll aga annab hea pinnase tulevasteks aruteludeks.