„Valetaksin, kui ütleksin, et kõik oli halvasti. Ei, ei olnud. Aga kui negatiivne emotsioon pidevalt positiivse üles kaalub ning sunnib sisekõnes küsima, millal me viimati abikaasadena või mehe ja naisena koos hästi aega veetsime, siis on tõesti aeg see asi korda saada või lõplikult lõpetada,“ jagab muusik Dave Benton avameelselt oma elu enne Eestisse kolimist.