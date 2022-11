Ohoo kui ootamatu! Pesumaailmas levib uus ja mugav püksikute mood

Jah, tõenäoliselt võib seda algavaks trendiks nimetada, sest kauplustes ringi vaadates tundub, et õige pea vahetavad puuvillased aluspüksid välja kõik teised pesusahtli asukad.

Esiteks – see materjal on tõesti mugavalt hingav ja hügieeniline. Teiseks on puuvill otsekui loodud tundliku nahaga kandjale. Ja kolmandaks – sellest materjalist annab valmistada püksikuid lõputult laias suuruste skaalas, toonis ja disainis. Igaüks leiab oma.