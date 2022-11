Nemad on kõige südamlikumad tähemärgid, kes annaks endast kõik, et teistel oleks hea

Vähk tahab ainult sinu eest hoolitseda

Vähi tähemärgis sündinu tahab ainult, et sinul hea oleks. Tema on see, kes on võimeline lausa emalikult sinu eest hoolitsema. Ja isegi, kui sa midagi ei küsi, tuleb ta ja hoolitseb ikkagi sinu eest. Ta lihtsalt aimab mõnikord ette, mida teisel vaja võib minna. Aga seda kõike tead sa ju isegi, kui sul peaks olema lähedaste inimeste seas neid, kes on sündinud Vähi tähtkujus.

Lõvi on õilis hing

Lõvi on õilsa hingega, kes peab tähtsaks õiglust ja lahkust. Tema on see, kes on alati teiste vastu hea ja tuleb igal võimalusel appi, kui kellelgi peaks abi vaja minema. Lõvi võib olla natuke isekas, aga ta tahab tõesti muuta teiste elu paremaks, ta tahab, et kõik oleksid õnnelikud tema ümber. Tal on süda õigel kohal.

Neitsi on nagu maapealne ingel

Neitsi võtab kõike oma elus tõsiselt ja lähtub kohusetundest, mis teda tagant tõukab. Ta on suure südamega ja hea kõikide vastu, keda ta kohtab. Neitsi on täiesti omakasupüüdmatu, ta huvitub tõesti teiste muredest ja vajadustest. Ta on tugi, keda iga inimene vajab. Ta on alati teiste jaoks olemas, abivalmis ega oota midagi vastu. Talle meeldib teisi aidata. Ta on selline hea sõber, keda kõik endale tahaksid.

Kaalud ei taha kellelegi haiget teha

Kaalude esindaja ei taha probleeme oma ellu, ta katsub alati kõike lahendada heaga. Ta tahab rahulikku ja harmoonilist elu. Ta teeb nii, et kõik oleksid rahul. Ta tahab kõikide inimestega hästi läbi saada. Talle meeldiks, kui kõik inimesed teeksid samamoodi nagu tema. Et kõik mõtleksid selle peale, mida teised tahaksid. Ja arvestaksid sellega. Kaalude esindaja unustab sageli iseenda ära, olles alati teiste jaoks olemas.

Kalad ja tingimusteta armastus