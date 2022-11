Farmatseut: erektsiooni tekkeks on vaja ikkagi erutust, kui seda ei ole, ei aita ka ravimid

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et erektsioonihäireks nimetatakse võimetust saavutada piisav suguti jäigastumine või erektsiooni säilitamine suguühteks. Selle põhjuseks võivad ühtviisi olla nii psühholoogilised kui ka füüsilised probleemid.

„Kuna erektsiooni tekkimiseks on tarvis mitme protsessi koostoimet, mis kõik saavad alguse erutusest, siis esimesed hädad tekivad sageli psüühikast – stressi, depressiooni, ärevuse, suhte- ja suhtlemisprobleemide või hoopis madala enesehinnangu tõttu,“ loetleb Baar. Erektsioonihäirete füüsiliste ehk kehaliste põhjuste taga võivad apteekri sõnul olla näiteks erinevad haigused ja vigastused, aga ka vale toitumine või meelemürkide tarvitamine.

„Konkreetse põhjuse väljaselgitamine võib nõuda sügavat eneseanalüüsi ja üldise tervisliku seisundi hindamist. Mõnikord on lahendus ilmselge ja kiire, aga vahetevahel võtab probleemi tuumani jõudmine rohkem aega,“ tõdeb ta.

Mure korral pöördu arsti poole

Apteeker soovitab murega arsti poole pöörduda. „Kindlasti siis, kui erektsiooniprobleemid on juba tekkinud, aga ka selle kahtluse korral,“ rõhutab Baar ja lisab, et arst aitab välja selgitada, kas mure on vaimset laadi, vajab rohkem uuringuid või tekitab erektsioonihäireid hoopis mõni muu haigus.

„Ravimitega on küll võimalik kiiresti probleemide tekkimist vähendada, kuid kui põhjusega ei tegeleta, siis on paratamatu, et probleemid hakkavad tulevikus korduma,“ rõhutab Baar eneseanalüüsi ja arsti poole pöördumise olulisust.

Toidulisandid ja erektsioonitabletid aitavad muret leevendada

Apteeker rõhutab, et Viagra ehk sildenafiil ei ole ainuke erektsioonihäirete ravim ning tegelikkuses on konkreetse patsiendi murest lähtuvalt võimalik leida parim ravim laia valiku seast. „Lisaks on olemas ka toidulisandeid, mis aitavad suurendada lämmastikoksiidi kogust kehas ja seeläbi parandada peenise verevarustust,“ toob Baar ravivõimalustest näite.

Erektsioonitablettidega seotud müüdid ja tegelikkus

Üks, milles apteekri sõnul võib kindel olla, on see, et erektsioonitablettide kasutamine ei tekita füüsilist sõltuvust. „See tähendab, et nad ei võta ära keha võimet erektsiooni tekitada.“

Meediast ja popkultuurist on enamikule meelde jäänud, et erektsioonihäirete korral võtavad mehed Viagrat ja saavad kui võluväel oma probleemile kiire lahenduse. „On ju nii anekdoote kui linnalegende, kuidas kellelegi pannakse salaja erektsioonirohtu joogi sisse ja siis ohver käib ringi jäigastunud peenisega, kuid see ei ole tõsi. Erektsiooni tekkeks on vaja ikkagi erutust ehk meelelist starti ja kui seda ei ole, siis ei aita ka ravimid,“ selgitab Baar.

Veel üks müüt, millest tihti räägitakse, hõlmab liiga kaua kestvat erektsiooni – sellel on apteekri sõnul tõepõhi all. „Kui erektsiooni parandava preparaadi mõjul kestab erektsioon tunde, siis tuleks helistada kiirabisse või minna EMOsse, sest liiga pikalt kestnud erektsioon võib kahjustada peenise veresooni ja tekitada hilisemaid erektsioonihäireid,“ selgitab Baar.