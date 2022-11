Külm on juba oma töö teinud? Kuiva naha hooldamiseks järgi neid lihtsaid nippe

Dermatoloog Purvisha Patel ütleb, et kuigi ilmamuutusel on oma roll, mõjutavad nahka ka meie harjumused. „Suvel on nahk rasune, mitte ainult rasuerituse tõttu, vaid ka higi ja niiskuse pärast,“ ütleb dr Patel. „Kui ilmad lähevad jahedamaks, kipume võtma pikemat ja kuumemat dušši. Kuum vesi aurustub nahalt kergemini ning õhus ei ole higi ega niiskust, mis aitaks niiskust endas hoida. Kui vesi aurustub kiiremini, tundub nahk kuiv ja pingul.“

Dr Patel soovitas pärast duši või vanni võtmist kasutada niisutavat kreemi kui nahk on veel niiske, sest see aitab vältida kogu seda veekadu ning hoiab naha elastse ja värskena. Ta soovitas ka veetarbimist suurendada. Samuti dr Patel soovitab juua ka rohkem vett ning jätkata päikesekreemi kasutamist ka külmemal ajal.

Kui rahaliselt on võimalik poputada end ka erinevate nahahooldustega, on keemiline koorimine hea mõte olenemata nahatüübist. „Mulle meeldivad koorimised nii väga, sest see on üks vähestest asjadest, mis suudab ühe hooldusega mitu muret lahendada,“ ütleb kosmeetik Ashley Powers. „Ükskõik, kas sul on kuiv, aknele kalduv nahk või pled lihtsalt mures enneaegse vananemise pärast, on koorimine sinu jaoks.“