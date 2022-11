„Aasta aega tagasi, kui olin ühelt toredalt kohtingult lahkunud, mis oleks vabalt võinud lõppeda mõnusa kogemusega voodis, mõtlesin, et tegu oli veidra kogemusega. Kuid neid kogemusi on vähehaaval juurde tulnud. Arutlesin veidi ka oma vallaliste sõbrannadega - ehk on asi kuidagi minus? Selgus, et ei ole. Ka nendel on viimaste aastate jooksul sagenenud kogemused, mis puudutavad mehi ja turvalist seksuaalvahekorda.