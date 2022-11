Eneserahuldamine on üks osa nii naiste kui meeste elust, aga kui just paarikesel ei ole omavahelist kokkulepet, et nauditakse vaatepilti, kus iseend rahuldatakse, on see tavaliselt tegevus, mida teiste inimeste juuresolekul ei tehta. Vahelejäämine tekitab piinlikkust kõigile.