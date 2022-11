Kim Kardashian ilutoodetest, ilma milleta ta elada ei saa: võib-olla tuleb see vanusest

„Ma ei ole kunagi enda keha nii palju koorinud kui praegu. Kuna ma ei koorinud piisavalt sageli, hakkasid mul tekkima nahalööbed, mis ei tahtnud kaduda. Seega koorin nüüd kaks või kolm korda nädalas.“

Samuti on Kim suur näoõlide fänn ning segab neid näokreemiga. Nüüd ütleb Kardashian, et ta ei saa ilma õlita elada. „Võib-olla tuleb see vanusest.“ Õlide suurimaks eeliseks kreemide ees on see, et toimeained on kontsentreeritud kujul ehk neid pole lahjendatud ning on täiesti loogiline, et kontsentreeritud toode annab alati parema ja kiirema efekti.

Toetab enda sõbrannasid

Kuigi iluturg on üleküllastunud, usub Kardashian, et igaühe jaoks leidub seal koht. Ta toob näiteks Bieberi Rhode Skini. „Mulle meeldib see, mida Hailey teeb. Ma arvan, et see on tema jaoks nii ideaalne. Ma armastan tema huulepalsameid. Mul on neid igal pool kodus,“ ütleb ta.

Kim jagab, et on Rhode Skini nii suur toetaja ja fänn, et paneb oma telefonile isegi meeldetuletusi, kui toodete varusid täidetakse. Seda on raske uskuda, kuid ta näib olevat tõsine. „Ma ei jama. Ma ei reklaami toodet, kui ma seda päriselt ei kasuta, isegi, kui see on mõne mu sõbra oma,“ räägib Kardashian.

Allikas: Refinery29