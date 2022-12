Kui otsustad muuta kohvi magusamaks, võid sama hästi valida selleks midagi, mis aitab suurendada libiidot. „Mesi on täis looduslikku headust, sealhulgas mineraali, mida nimetatakse booriks,“ selgitab toitumisnõustaja Reda Elmardi. „On leitud, et boor aitab tugevdada luid, parandab lihaste koordinatsiooni, soodustab valgusünteesi ja aitab suurendada testosterooni loomulikku tootmist.“ Kuigi me seostame testosterooni meestega, on igal sugupoolel suguhormoonide kombinatsioon ja testosteroon on otseses korrelatsioonis seksiisuga.