Paljud suhted peavad vastu ajale tänu armastusele, harjumustele ja teineteise mõistmisele, samal ajal kui teised lähevad lahku erinevatel põhjustel. Nende inimeste seast üritavad aga paljud, kes on lahku läinud, ikka edasi sõbraks jääda. Kas see on ikka hea idee?