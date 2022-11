Ei mingit õnnelikku lõppu! Need on Hollywoodi filmid, mis rikkusid kuulsate paaride abielud

Paljud kuulsuste paarid armusid võtteplatsil, kuid mõne paari jaoks oli see aga kallis hind, mida maksta, sest uus armumine viis varasema abielu lõpule. Hollywood on täis armastuslugusid, kuid tõde on see, et mõned neist on palju segasemad, kui me ette kujutame. Õnneks on paljudel lugudel ka õnnelik lõpp, kus koosolemiseks mõeldud paar tegelikult abiellub ja elab õnnelikult elu lõpuni! No mõnikord.