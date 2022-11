Meghan Markle avameelselt: monarhia vajas mind rohkem kui mina neid

Meghan ja Harry reisisid 2018. aasta oktoobris pärast kuninglikku pulma Austraaliasse, Uus-Meremaale, Tongale ja Fidžile. Pulmapaari reisi peeti väga edukaks. Tina Brown aga ütles, et Meghan tundis, et ta on inimesena palju suurem ja talle ei piisa sellest, mis tal monarhias lubatud teha oli.