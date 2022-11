Ole hoiatatud! Kolm sodiaagimärki, kes on lausa tuntud oma suurepärase valetamisoskuse poolest

Kaalude esindaja valetab selleks, et mitte sulle haiget teha

Kaalude tähemärgist inimene tahab kõigiga hästi läbi saada, seega on tal suur ja lai tutvusringkond. Kes oleks võinud aga arvata, et ta on võimeline valetama. Tegelikult teeb ta kõik, et teda peetaks korralikuks ja laitmatuks. Ta kardab asju valesti teha ja eelistab pigem valetada, kui sulle haiget teha ja sinu tundeid riivata. Ta on hästi taktitundeline, aga mõnikord on tal raske oma lubadustest kinni pidada. Ta ei oska kellelegi ära ka öelda ja võib endale seega pahandusi kaela tõmmata, ilma ise seda tahtmata. Kui ta peaks sulle valetama, siis ei taha ta tõesti midagi halba, ta lihtsalt ei taha kellelegi haiget teha. Talle ei meeldi vaidlused.

Vähk valetab nii, et suu suitseb

Mõned ütlevad lausa, et Vähk on sodiaagi kõige ohtlikum märk. Tegelikult kardab Vähk pettuda rohkem kui kõike muud. Seetõttu võib ta täiesti vabalt muutuda armukadedaks, domineerivaks ja hakata isegi teiste inimeste tunnetega mängima. Vähk on hästi intuitiivne ja sihikindel, vajadusel ei kõhkle ta valetamast, et teistele haiget teha ja paista ise tähtsama ja paremana. Ta tahab silma paista ja kuna teisiti ta lihtsalt ei oska, siis kasutab ta oma väikeseid trikke, mis aitavad tal teistega suhelda nii, nagu tema seda tahab. Ta on hästi emotsionaalne ja tundlik ning tahab lihtsalt, et teised tema tunnetest paremini aru saaksid.

Kalad elavad omas maailmas