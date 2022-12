Miks on mehel masturbeerides lihtsam orgasmi saada kui koos naisega?

Seksuaalterapeudid nõustavad regulaarselt mehi, kel on raskusi koos kallimaga orgasmi saamisega. Üksinda masturbeerides võivad nad võiduka lõpuni jõuda vähem kui minutiga, ent koos kallimaga on see üks Kolgata tee, isegi kui naine on mehe jaoks vägagi atraktiivne. Kui sina oled üks neist meestest, siis hea uudis on see, et väikemees toimib ja oled orgasmideks võimeline. Mehe erektsioonimured algavad tihti peast. Mitte sellest alumisest, vaid ülemisest mõtlevast organist.