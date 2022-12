Räiged elamused avalikus tualetis: naised, mida te seal ometi teete!?

„Vaatepilt, mis avalikes tualettides on (vähemalt naiste poolel siis), on pehmelt öeldes väga rõve. Näiteks nüüd nädalavahetusel, kui Ülemiste keskuses käisin, sattusin täitsa dilemmasse – mul oli pikk (ja kallis!) talvemantel, käekott, kilekott uute ostetud asjadega... Aga tualetikabiin nägi selline välja, et kõik söödud lõuna hakkas sisikonnas keerlema. Ja ma käisin mitu kabiini läbi, mitte ei teinud ühe pealt järeldust!

Mõnes on mööda lastud, mõnda pole „triipudest“ puhastatud, mõnes pole lihtsalt vett peale lastud, mõnes vahib kasutatud tampoon/side vastu, mõnes on reaalselt pissiloik põrandal... Kuidas nii saab? Tegu on ometi ostukeskuse avaliku tualetiga, kus peaks ju valdavas osas oma asjaajamisi toimetama täiskasvanud naised. Kus on kombed? Või kas tõesti on kaasmaalastest kas ükskõik või teiste vastu vaenulik suhtumine?“