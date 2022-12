Kui armas! Lauljanna Merilin Mälk: mul käivad endiselt päkapikud

Merilin tunnistab, et armastab väga jõuluaega: „Mul käivad endiselt päkapikud ja seinal ripub jõulukalender. Armastan kodu, mis on küünlaid ja tulukesi täis. Naudin jõulukuuse ehtimist, kingituste pakkimist, piparkookide tegemist ja lund.“

Kui väiksena seostas Merilin jõule rohkem kingitustega, siis aastatega on mõte jõuludest aga muutunud. „Kingitusi meeldib mulle hoopis ise teha ja arvan, et parim jõulukink on lihtsalt jõulutunne ise.“