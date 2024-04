1. Tal on tunne, et ta on kaotanud oma olemuse

Enda kaotamine on meeste jaoks palju hullem kui üksinda elamine. Kui ta teeb suhtele lõpu, võib see olla sellepärast, et ta kardab, et ei saa enam olla see, kes ta on. Selliste meeste jaoks on oma identiteedi alalhoidmine tähtsam kõigest muust ja paljud ei ole valmiks ühiseks kooseluks. Sellepärast lõpetavad nad suhte, ehkki armastavad veel oma kaaslast.