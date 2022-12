Ega siis jõulutunne raha tõttu tulemata jää! Rahakotisõbralikud tegevused, mida kogu perega advendiajal teha

„Kuigi keskuste poolt läbi viidud tarbijauuringust selgus, et ligi kolmandik hoiab raha kokku just jõuluüritustelt ja -kontsertidelt, on lähedaste ja sõpradega koosolemise ajal suur väärtus ning on mitmeid võimalusi, kuidas jõulutunnet luua nii, et see pere eelarvesse auku ei jätaks,“ nentis Treu.