Eesti disainibränd Prosawood üllatab taas – uus EST Pro on valmis

Maailma vallutav Eesti disainibränd on tulnud välja uue eestimaise käekella disainiga EST Pro! Just Prosawood oli ettevõte, mis tõi esimesena 2015. aastal turule ülipopulaarseks osutunud Eesti kaardiga käekellad. Uue disaini loomine on ühelt poolt vastutulek klientide soovile saada oma lemmikust käekellast ka kandilist versiooni. Teisest küljest aga Prosawoodi meeskonna siiras soov teha järjepidevalt asju veelgi paremani ja teistmoodi. Pähklipuust EST Pro ongi palavalt armastatud kellade veelgi vingem järeltulija.