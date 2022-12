„Vaata, mida sa minuga teinud oled!“ ehk kurvad märgid sellest, et sinu suhe emaga ei ole hea

Emade profiile on erinevaid, on neid, kes sekkuvad liiga palju; on neid, kes näitavad üles autoritaarsust ja on neid, kes on kadedad. See nimekiri pole lõplik. Sageli peegeldab see käitumine ema enda suhet oma emaga: kui tal jäi lapsepõlves ema armastusest puudu, siis ei ole tal lihtsalt sulle midagi anda. Mõned naised jälle on saanud emaks juhuse läbi, nad ei olnud selleks valmis ja on liiga enesekesksed, et mõelda, mis oleks parem lapsele.