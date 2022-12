Seksikad jõulukingitused sinule ja temale

Kingisoovitused mehele

Ohmama oraalseksi komplekt mehele on täis plahvatavaid naudinguid. Komplektist leiab kangelane Big Boy Goldeni erektsioonikreemi, mis teeb erektsiooni kõvemaks ja kaua kestvaks. Seejärel on aeg avada libestipudel ning sisse lülitada Ohmama tõukav ja vibreeriv oraalseksi masin.

Võrratu oraalseks on just see, millest iga mees unistab! Kinkekomplektis on Pulsari oraalseksi masin, mis ei jäta ühtegi meest külmaks. Selleks et erektsioon oleks tavapärasest võimsam, pihusta peenisele X Strongi erektsioonispreid. Kohe hakkab mõnna ja mõtted lähevad headele asjadele. Seejärel kanna peenisele libesti ja lülita Pulsari seksimasin sisse. Aeg on sõitu nautida.

Cuper on võimas oraalseksi masturbaator. Aseta peenis masturbaatorisse ja naudi, kuidas Cuper võtab peenise enda embusse ja imeb seda kuni 360º pöördeid tehes. Cuper on disainitud unistuste naise suu järgi: see on sügav, pehme ja imeb himuralt nii, nagu tal oleks kümme keelt suus. Cuperi sees on struktuursed keelekesed, mis viivad iga mehe võiduka orgasmini. Kanna peenisele veepõhist libestit ja naudi sõitu.

Kingisoovitused naistele

G-punkti naudingute kinkekomplekt ulakale kaunitarile. Komplektis on Dropsi puldiga juhitav tupekuul ja kirsimaitseline libesti, et saaksite lisaks g-punkti orgasmidele lisada menüüsse ka oraalsed naudingud. Kas oled piisavalt julge, et anda pult kallimale ning lasta temal otsustada, millal ja kui mõnusaks sul läheb? Te võite seda teha märkamatult kus iganes … kinos, restoranis, teleka ees.