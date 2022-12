Arved panevad muretsema ja eelarve on väga väike? Suurperede säästunipid, mis aitavad hästi majandada

Küsitlust kokkuvõttes ütles Õunap, et enamik suurperede liikmeid peavad iga väljamineku puhul küsima endalt, kas neil on seda vaja või on tegu sooviga. „Soovide täitmiseks enamasti suurperedel eelarves ruumi ei ole ja siinkohal oleme saanud abi nii riiklikest toetustest kui ka eraannetajatelt. Iga toetus on väga oluline, kuna soovidena nähakse tihti ka hobisid ja kultuurisündmuseid, mis peaksid olema osa iga inimese elust,“ rääkis Õunap.