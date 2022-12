„Olen oma mehega 20 aastat abielus olnud, eks ikka on olnud tõuse ja mõõne, aga muidu on meil siiani kõik hästi olnud. Armastame rahulikku eluviisi, väljasõite ja ma ei ütleks, et meil muidu midagi ekstreemset oleks juhtunud. Minu poolt petmisi ette pole tulnud ja minu teada ei ole minu abikaasa ka seda teinud. Aga see, mis nüüd kolm nädalat tagasi juhtus, tekitab minus kohutavat kurbust. Kas selle nimi ongi keskeakriis?