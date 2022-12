Margaretti ümbritses säärane möll, et paparatsod olid teda eelmistel päevadel kõikjal Itaalias jälitanud ning tabanud ta Capril bikiinides. Seejärel avaldati fotosid kõikjal maailmas. Samal ajal lipsas üks kartmatu naisajakirjanik Margareti hotellisviiti ja kajastas, et seal oli Dorothy L. Sayersi krimiromaan „Busman’s Honeymoon“, pudel Tweedi parfüümi ja pudel Peggy Sage´i küünelakki.

31. mail filmiti printsessi saabumist Avenue Montaigne´ile ja kohtumist Christian Dioriga. Pärast ringkäiku moemajas näidati talle kleite värskest kevadkollektsioonist Trompe-l’œil, kuhu kuulus ka Miss Dior, ja ta valis endale romantilise õhtukleidi. Palju aastaid hiljem meenutas Margaret intervjuus oma sõbrale Angela Huthile: „Mu kõige lemmikumat kleiti ei pildistatud kunagi. See oli mu esimene Diori kleit: valge õlapaelteta tüll ja taga hiigelsuur atlasslehv. Hiigelsuure seeliku all oli nagu mesitaru, mis meenutas pisut krinoliini. See tähendas, et sain igatepidi liikuda, isegi tagurpidi kõndida, ilma et oleksin komistanud.“