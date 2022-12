Neli head nippi, kuidas laud soodsalt jõuluõhtusöögiks kaunistada

„IKEA jõuluküsitluse kohaselt on enam kui poolte Eesti elanike kõige olulisem jõulutraditsioon pidulik õhtusöök perega. Kodused pidustused saab korraldada ka ilma suuri kulutusi tegemata. Sel aastal on jõulukaunistused inspireeritud traditsioonidest ja looduslähedusest ning nendega saab pühademeeleolu tuua ka jõululauale,“ sõnas sisekujundaja Brita Mikvere.

Sisekujundaja soovitab sobitada lauakaunistuste värvipalett ja stiil ülejäänud ruumi interjööriga. „Kui ruumi sisekujundus on värvikirev, siis vali lauale ühevärvilised elemendid, näiteks eelista mustrilise laudlina asemel ühevärvilist. Harmooniat jõululaua ja ülejäänud ruumi vahel loob ka samade jõulukaunistuste kasutamine, näiteks nii kuuse kui söögilaua kaunistamisel,“ kirjeldas ta.

Selleks, et kaunistatud ruum ja jõululaud segamini muljet ei jätaks, tasub kaunistamisel jääda 2-3 värvi ja kaunistuste tüübi juurde. Valides kodus olemasolevate kaunistuste juurde täiendavaid aksessuaare, tasub mõelda ka sellele, kuidas need olemasolevatega sobituvad. Selleks, et lauale kaunistuste jaoks ruumi luua, võib jätta toidu peale serveerimist köögitasapinnale, toidukärule või mujale abilauale.