Võta juba kohe ette! Talvine suurpuhastus: 5 sammu ebavajalike kulutuste vähendamiseks

„Kuigi Netflix pakub nõudmisel videovaatamise teenust, on teiste tellimusteenuste probleem selles, et neid on lihtsalt liiga palju. Nii võib tekkida olukord, et on raske jälgida, mille eest maksad, kui palju võlgned ja millal kuumakse sinu pangakontolt maha läheb. Selline segadus tekitab tunde, et makstakse tellimuste eest, mida tegelikkuses ei kasutata,“ ütles Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. Tema sõnul on viis olulisemat põhimõtet, mille abil soovimatuid tellimusi vähendada ja raha säästa.



1. Tee ülevaade



Rahalise suurpuhastuse esimene reegel on kaardistada ära enda hetkeolukord. See tähendab oma pangakonto läbi töötamist. Igakuised tellimused lähevad automaatselt sinu pangakontolt maha. Tee endale selgeks, kui suured on sinu igakuised maksed ja millele sa raha kulutad. Internetipangas tasub üle vaadata ka püsikorraldused.



2. Arvuta kõik kokku



Kui oled oma pangakonto läbi vaadanud ja koostanud igakuiste maksete nimekirja, on aeg kalkulaator välja võtta. Tasustatud tellimuste oluline osa on teadmatus – me ei teadvusta, millele me oma raha kulutame või kui palju tellimusteenused meile igakuiselt või aasta lõikes maksma lähevad. Kui sul on ees kuu- ja aastatellimuste loetelu, jaga aastamaksed kalendriaasta 12 kuuga, et saada täpne igakuine kogusumma. Võimalik, et see number võib teid šokeerida, kuid see ajendab teid kindlasti ka tegutsema.



3. Järjesta kasutamise järjekorras



On hämmastav, kui suur osa kuueelarvest kulub mitmesugustele tellitavatele teenustele, mida me isegi ei kasuta. Voogedastus on selle parim näide. Võimalik, et maksad korraga mitme tasulise teenuse eest: näiteks Netflix, Spotify, Apple TV, Viaplay ja GO3. Tõenäoliselt võiksid oma tellimusi poole võrra vähendada ja oma lemmiksaateid siiski vaadata. Seda tehnikat peaksid kasutama kõigi oma tellimuste puhul. Koosta oma tellimuste loend ja reasta need kõik kasutuse järjekorras. Saad kiiresti aru, kui palju raha kulutad teenustele, mis väärtust ei loo.



4. Tühista ebavajalikud tellimused



Kui nimekiri eest peaksid hakkama mõtlema tellimuste vähendamisele. Soovimatute tellimuste vähendamisel on oluline meeles pidada kahte asja. Esiteks, kui sa seda ei kasuta, ei tohiks sa selle eest maksta. Teiseks, kui sa seda praegu ei kasuta, siis kui suure tõenäosusega seda hiljem kasutad?