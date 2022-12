Alusta nädalavahetust õigesti! Kolm põhjust, miks täna õhtul kallimaga linade vahele pugeda

Stress on tihedalt seotud sellega, kui sageli sa seksid või ei seksi ning kuna stress võib mõjuda sinu libiidole, on tähtis mõista, et seks on parim loomulik stressileevendaja. Siiski, oluline on just füüsiline lähedus partneriga — orgasm partnerita ei ole sama mõjuga. Seega mängud vibraatoriga ei vähenda stressi, olgu orgasm kui rahuldav tahes.