Kirurg: Eestis avastatakse 20-25% jämesoolevähi esmajuhtumitest, kui on tekkinud metastaasid

Jämesoolevähi puhul kasutatakse enamikes riikides esmase metoodikana peitvere testi, millega me selekteerime välja ohustatud patsiendid, kelle väljaheites on peitvere ehk inimesele silmaga mittenähtava vere sisaldus ebanormaalselt kõrge. Nendel inimestel on olemas suurem risk, et vereerituse taga võivad olla kas sooles paiknevad polüübid või kas algav või juba kaugemale arenenud jämesoole vähk.

Sõeluuringu programmi ei ilmu aga kahetsusväärselt just need inimesed, kes on suuremas riskigrupis – kellel on madalam terviseteadlikkus, halvemad eluviisid või kes ei toitu hästi, liiguvad vähe ja on ülekaalulised. Kokkuvõttes need, kellel on sõeluuringut kõige rohkem vaja, ei ilmu sageli uuringutele.

Seega oleks ideaalne jämesoolevähk avastada siis, kui ta on soole seina sisekihtides just tekkinud ja piirdub sellega. Veelgi parem oleks kasvaja muidugi avastada vähieelses staadiumis, milleks on klassikalises mõttes näärmeline polüüp. Nii on võimalik polüüpi ravides ehk eemaldades vähki päriselt ennetada. (Polüüp on kasvaja, mis ulatub jämesoole seinalt soole valendikku. Enamik polüüpidest on healoomulised - toim.) Sõeluuring on oluline meetod vähi varajases staadiumis avastamiseks.

Jämesoolevähi tervendav ravi on enamasti kirurgiline. Kui vähk on levinud ümbritsevatesse organitesse või lähiümbruse lümfikoestikku, siis tuleb sageli parimate ravitulemuste saamiseks rakendada lisaks kirurgilisele ravile ka keemiaravi või lokaalset kiiritusravi.

Eestis avastatakse ligi 20-25% jämesoolevähi esmasjuhtumitest siis, kui vähil on tekkinud kaugsiirded ehk metastaasid. Need on sageli patsiendid, kes pole oma enesetundes mingit erilist muutust tundnud või pole tundnud piisavalt, et arsti juurde tulla. Lisaks on kuskil 20-30% juhtumitest, kus me avastame kasvaja, mis on levinud kasvajat ümbritsevatesse lümfisõlmedesse. Lokaalseid ehk ainult jämesoolega piirnevaid juhte on 30-40%.

Kui peitvere test on positiivne, siis suunatakse patsient kolposkoopiasse ehk jämesoole endoskoopilisele uuringule.

Kuidas osaleda jämesoolevähi sõeluuringul? Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse 2022. aastal 60–69-aastased mehi ja naisi sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962 ning 2023. aastal sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963. Kui olete kutsutud jämesoolevähi sõeluuringule, siis võtke ühendust oma perearstiga, kes väljastab teile väljaheiteproovi võtmise komplekti. Proovi saab võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud ja lisakulutusi proovi saatmisega ei kaasne. Vaata ka lisaks www.sõeluuring.ee.

Milliseid hirme või eksiarvamusi olete jämesoolevähi sõeluuringu puhul kohanud?

Hirme tuleb koguaeg hajutada, sest võita on palju. Sõeluuringul mitte osalemine on sarnane sellega, kui inimesed lükkavad hambaarsti juurde minekut aastaid edasi. Sa ju tead ja eeldad, et sul võib olla mitmes hambas auk, aga ikkagi on osa inimloomusest see suhtumine, et kui ma midagi ei tunne, siis ma lükkan arsti külastust edasi. Näiteks üks argument, miks meeste eluiga on lühem on see, et mehed ei pööra oma tervisele nii palju tähelepanu ja eiravad väiksemaid sümptomeid, sest seda peetakse osaks mehe loomusest.

Sõeluuring ei ole kuidagi ebamugav. Inimene võtab ise proovi oma väljaheitest. Seega jah, võib-olla on ta psühholoogiliselt ebamugav, aga kui me vaatame asju, millega inimesed peavad oma elus hakkama saama, siis see ei ole mitte midagi erilist.

Kindlasti on endiselt säilinud mõningane hirm võimaliku endoskoopilise uuringu ehk koloskoopia ees. Koloskoopial on tänapäeval teenimatult halb maine, sest metoodikad on ajas paranenud ehk olukord on hoopis teine, mis ta oli aastaid tagasi. Kaasnev ebamugavustunne on uute metoodiktega näiteks oluliselt väiksem. Eks seal on natuke džunglitelefoni fenomen, et inimesed räägivad omavahel ja nii see hirm levib, kuid seda täiesti asjatult.

Jämesoolevähki peetakse paljuski meeste haigusest, aga seda põevad ka naised. Kui palju haigestuvad mehed rohkem?

Meestel on risk haigestuda kõrgem, sest meestel on mõnevõrra rohkem polüüpe.

Teisest küljest, kuna jämesoolevähk on vanemate inimeste haigus ja naised elavad Eestis meestest laias laastus 8-10 aastat kauem, siis vanemas eas naisterahvaid on rohkem kui mehi. Seega absoluutarvudes on meeste ja naiste haigestumused suhteliselt võrdsed, aga suhtarvudes haigestub mehi mõnevõrra rohkem.