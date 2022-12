Kristjan Jõekalda asjadest, mida oleks pidanud teisiti tegema, et infarkti ennetada: võib-olla poleks praegu seda muret olnud

Septembris infarkti üle elanud saatejuht käib usinalt taastusravis, on jõudnud mõelda juhtunu põhjustele ning eelsoodumusele takkaotsa peab ataki põhjuseks valesti elatud elu. „Kui oleksin hakanud kõrge vererõhu vastu võtma rohtusid viis kuni seitse aastat tagasi, poleks võib-olla praegu seda muret olnud. Toitumine ja liikumine oleks pidanud ka olema korras.“

Omad korrektiivid on ta teinud ja pahedega võitlusse astunud. Suitsetamist oli maha jätta raske, esiti tahtis see kogu aeg meelde tulla, aga nüüd on juba lihtsam.