„Paar nädalat tagasi oli meil elukaaslasega suur tüli ja selle käigus selgus minu jaoks üpris hirmutav tõsiasi - minul ja temal on petmisest ikka täiesti teine arusaam. Jah, vähemalt selles oleme ühel nõul, et kellegi teisega magamine liigitub kindlasti petmise alla, aga kõik muu... Noh, temal on ikka väga „lõtv“ arusaam ja see tegi mind väga kurvaks ning pani kahtlema meie ühiselt koosoldud ajas.