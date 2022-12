Kas peab paika? Need on kõige kaunimad ja kuumemad tähemärkide esindajad

Kui oled sündinud 22. septembri ja 21. detsembri vahel, siis oled ka sina nende sodiaagimärkide seas, kes mitte kedagi ükskõikseks ei jäta.

Kõik need, kes on sündinud Kaalude, Skorpioni ja Amburi tähtkujus, on sodiaagi kõige atraktiivsemad märgid. Neid iseloomustab loomulik võlu. Mis tekitab teistes kadedust.

Kaalud

Kas tõesti seda peab eraldi ütlema, et Kaalude tähtkujus sündinud inimesed on kõige atraktiivsemad? Nad hoolitsevad enda eest, on alati laitmatud ja maitsekalt riietatud. Nad oskavad enda ilu välja tuua ning end väärtustada. Kallud on kahtlemata üks kõige silmapaistavamatest märkidest, kes panevad alati pead pöörama.

Ka see, kuidas ta teistega suhtleb, on märkimisväärne. Ta on taktitundeline, otsib harmooniat. Ta hoiab end lahkhelidest eemale. Teeb kõike mõõdukalt ja diplomaatiliselt.

Skorpion

Jah, sa lugesid õieti. Skorpionil on küll halb kuulsus, mida ta pole ära teeninud aga ta on üks kõige atraktiivsematest sodiaagimärkidest. Ta on salapärane, tema pilk on lummav ja võtab jalust nõrgaks. Ta ei lase kunagi kellelgi oma jalgade peal talluda. Tegemist on tähemärgiga, kellega ei hakka sul kunagi igav.

Ta on tulise ja kirgliku loomusega. Tal on särav isiksus, tugev iseloom, ta elab reaalsuse ja unistuste piiril.

Ambur

Oma hinges on ta seikleja. Ta on see, keda kõik oma sõbraks tahavad. Tal pole aega ega tahtmist millegi pärast muretseda, ta laseb teistel enda probleemid lahendada ja naudib elu. Ta on alati optimistlik, avatud meelega. Ta otsib elus tarkust ja elu mõtet. Ta viib oma unistused ellu ja elab just sellist elu nagu tahab. Ja see muudabki teda nii atraktiivseks.

allikas: Kodused Lood