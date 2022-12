ARVAMUS | „Naistel oleks aeg aru saama hakata, et mees ei ole mingi asi, mis liigutab vaid nende soovide järgi.“

„Kui mõlemal on mõõt täis, siis tehke seda, mis mõlemale sobib. Aga naiste puhul on ikka nii, et kui oma tahtmist ei saa, siis on tüli majas. Neil oleks ka aeg aru saama hakata, et mees ei ole mingi asi, mis liigutab vaid nende soovide järgi. Mul viskas juba mitu aastat tagasi üle see võlts tänutunne ja teeseldult õnnelik ohhetamine, kui järjekordsest karbist järjekordne kogus sodi välja tuli, mida kellelegi vaja ei ole.

Viis aastat oli tüli, nüüd on seda kõik aktsepteerinud. Täna nimetame seda rohepöördeks ja endast võimalikult väikese jalajälje jätmiseks loodusesse. Ning et mitte ainult jõuludele keskenduda, siis sama kehtib ka igasugu sõbrapäevadele. Ma ei ole suutnud midagi tarka veel välja mõelda laste osas, aga kes julgeb öelda, et see on normaalne, kui aastaseks saanud poisslapsele kingiti viis autot. Andke oma mõttes sellele ise hinnang. Ma muidugi kahtlustan, et sellise pildistamise juures on veel üks asi. kui see oleks pere traditsioon ja jääks pere juurde, siis võib-olla mees teeks selle ehk kaasagi. Aga ei, kus sa saad seda ainult endale jätta. Kõik need pildid on ju vaja erinevatesse portaalidesse kõigile vahtimiseks välja riputada...“