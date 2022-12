SUUR KINGISPIKKER: kingiideed nii lapsele, noorele, mehele, naisele kui vanavanemale!

„Kristiine ja Rocca al Mare keskuste tarbijauuringust selgus, et kolmveerand vastajatest suhtuvad kinkide tegemise traditsiooni hästi ning neile meeldib kinke teha. Reeglina on inimestel ka mõningaid ideid, mida lähedastele kinkida,“ rääkis keskuste juht Kristjan Maaroos. Ta tõi välja, et enamasti tehakse kinke just pereliikmetele. Sel aastal plaanitakse kinke teha ka abivajajatele ning annetatakse heategevusse.

Mida lähedastele jõuludeks kinkida?

Kõige olulisemaks kriteeriumiks nii kinkide tegemise kui ka saamise puhul peetakse praktilisust, erilisust ja personaalsust. Hea hind on oluliseks kriteeriumiks kinkide tegemisel koguni 65% vastajate arvates, teisalt peetakse kinkide saamise puhul oluliseks ka elamust ja üllatust.

„Loomulikult mõjutab hinnatõus sel aastal paljusid ning kingituse taskukohane hind on olulisem kui varem. Siinkohal ongi oluline just nutikate ideede leidmine ja head pakkumised kauplustes, et mõistliku kuluga lähedastele kingid teha, mis pakuksid nii erilisust kui ka üllatuse momenti,“ lausus Maaroos.

Tema sõnul pani Kristiine ja Rocca al Mare keskuste meeskond kokku kingilistid nii lapsele, noorele, naisele, mehele kui ka vanavanemale, et anda nutikaid ideid neile, kellel ideid napib ning kingituste tegemine oleks natukenegi lihtsam. „Kuigi tõeliselt hea kingi tegemine ei ole kergemate killast, tuli jõulu-uuringust välja, mida just eri sihtgruppidele reeglina kingitakse,“ kutsus Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht kingilistidest just oma lähedastele sobivaid kingiideid leidma.

Kingiidee lapsele võiks olla mänguline

Lastele on populaarseimaks kingiks mänguasjad ja arendavad mängud, kuid mudilasi võiks üllatada ka näiteks meisterdamiskomplekti või värviraamatutega. Suurematele valmistavad rõõmu lauamängud või vahvad elamused.