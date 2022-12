Ma vihkan hetkel meie sekselu ja seda, et mu abikaasa käitub, nagu tal ei oleks huvi. Ilmselt on see tema viis olukorraga toime tulla, aga siiski. Mind ei ole võimalik veenda, et 37-aastasel mehel ei ole seksiisu. Samuti usun, et lõpuks leiab ta kellegi, kes teda erutab. Emotsionaalselt tekib tunne, nagu ma ootaksin, et ta mind petaks, aga oma käitumisega võingi selle ühel hetkel reaalsuseks muuta.