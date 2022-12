„Selle suve algul lahutasime mehega 7 aastat kestnud abielu. Lahutuse jõustudes vaatasin oma käsi, mida ehtisid kolm endiselt abikaasalt saadud sõrmust - kihla-, ja abielusõrmus ning üks, mille sain temalt mõned aastad tagasi sünnipäevaks ja mis oli kuulunud tema emale. Võtsin sõrmused ära ja tundsin end ühtäkki alasti. Olid need ju pikalt ööpäevaringselt olnud justkui osa minust. Ma ei tea, kas kõik teised selle vaatenurgaga nõustuks, ent tundsin et esimesed kaks on siiski minu. Lahkuminek või mitte. Viimasega oli dilemma suurem. Jah, kingiti see ju mulle, aga algselt tuli see siiski mujalt kui ehtepoest.