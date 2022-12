Südantlõhestav meenutus: see oli minu ja mu naise viimane kohting

Aga mõned tunnid tollel päeval olime kahekesi. Rääkisime kõigist asjadest, ka nendest, millest sa poleks kunagi arvanud, et räägid inimesega, kellega plaanisid koos vananeda ja elu lõpuni koos olla. Me rääkisime lastest ja sellest, milline elu hakkab välja nägema, kui teda enam pole. Me rääkisime tulevikust, mis me arvasime endil olevat. Me rääkisime taevast ja sellest, kui imeline seal võib olla. Me rääkisime 10 aastast, mil ma teda taga ajasin ja pea 10 aastast, mis meil õnnestus koos olla. Me rääkisime, mis me oleksime teisiti teinud, kui me oleksime teadnud.

Meil olid pärast seda kohtingut veel mõned päevad. 19 päeva, kui täpne olla. Aga kui ma õigesti mäletan, siis oli see viimane kord, kui olime palatis kahekesi. Kui sa teaksid Rachelit ja tema lugu, teaksid sa ka, et meie palat ei olnud kunagi tühi. Pigem oli see rahvast täis. Inimesed lihtsalt tahtsid tema lähedal olla ja see mõjus talle hästi. Niisiis lubasime inimestel tulla. Külastamisaeg tema palatis ei kehtinud. Kui sul oli võimalus tulla, olid sa üks õnnelikest. Ja ma arvan, et ära minnes, vaatasid elu pisut teise pilguga.

Ta ütles mulle, et ma läheksin eluga edasi. Leiaksin kunagi uuesti armastuse ja oleksin kannatlik. Et ma hoolitseksin enda eest ja armastaksin. Et ma kallistaksin inimesi kauem, kui on tavaliselt, et ma keskenduksin vähem tööle ja rohkem hetkedele. Ta meenutas mulle, et ma ei saa võtta tööd endaga kaasa, aga mälestused on jäävad. Ta ütles, et ma kirjutaksin rohkem ja lõpetaksin oma raamatu. Et ma võitleksin oma unistuste nimel. Ta kinnitas mulle, et on okei läbi kukkuda ja et tal on kahju, et teda pole enam seal, et mind uuesti püsti aidata. Aga et ma pean sellegipoolest uuesti tõusma.

Ja siis ta ütles, et ma teeksin oma parima, et tema lugu jääks kõlama. Mitte sellepärast, et ta soovis olla tuntud, vaid sellepärast, et ta tahtis, et lapsed teaksid oma ema kohta rohkem. Et nad teaksid, et nende ema ei andnud nende osas alla. Et nad teaksid, et ema on nende üle uhke ja armastab neid üle kõige.

Ja see on põhjus, miks ma ikka ja jälle tema lugu jagan. See ei ole minu pärast, see ei ole ka sinu pärast. See on laste jaoks ja Racheli jaoks. Ja sellepärast, et ma lubasin talle, et ma seda teen.

Allikas: Your Tango