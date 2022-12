„Kes lööb minuga kampa?“ Naine otsustas sel aastal jõulukinkide tegemisest sootuks loobuda: pangakaarti pole selleks vaja

Wills tunnistab, et ei osta sel aastal mitte kellelegi kingitusi – ei õele, ei elukaaslasele, ei sõpradele ega sugulastele.

Põhjus selleks on mõjuv. Nimelt peab Wills ajal, mil kõik hinnad järjest kallinevad, kingituste tegemist äärmiselt isekaks.

„Ma ei osta isegi oma kaheaastasele tütrele Blake'ile kingitust, sest ta elab veel õndsas teadmatuses, et jõulud tähendavad kingitusi. Samuti on tal juba rohkem mänguasju kui mõnes poes,“ põhjendab Wills ning lisab, et tema jaoks pole suuremat kingitust, kui vabastada oma lähedased ja kallimad kingituste ostmise stressist. „Kes lööb minuga kampa?“ küsib Wills sotsiaalmeedias.