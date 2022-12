Ära jäta viimasele hetkele! Nutikad nipid, kuidas kodu pühade tulekuks puhtaks saada

Kontrolli ja vaheta tolmuimeja filtreid



Lisaks koristustrikkidele tuleks ka tolmuimeja ise üle vaadata. Kui see ei kasuta kvaliteetseid filtreid, puhub see tolmu kodus ringi ja koristuse tulemus on palju kehvem.

Ole tolmuimeja tühjendamisel ettevaatlik. Kui tolmuimeja on täis saanud, tuleb see tühjendada, kuid ka see on väga oluline osa kodu puhastamisest. Kui tolmukott lihtsalt prügikasti visata, võib see suure koguse raskesti nähtavat peent tolmu ja muid allergeene õhku paisata.

„Eriti tähelepanelik tuleb olla nende tolmuimejate puhul, millel on tolmukoti asemel tolmukoguja ehk anum, kuhu tolm koguneb ja mida tuleb tühjaks kallata. Selle tühjendamine võib tolmu õhku paiskamise mõttes olla eriti keeruline.“