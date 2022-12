„Minu pirtsakas ema suudab alati kingitud hobuse suhu vaadata ning „tänuavaldused“ stiilis: „Oo, sul nappis aega!?“ või „Kas tõesti arvasid, et etendus meeldib mulle? No vaatame siis!“ on alati meie kingijagamisega koos käinud. Kord vihastas mu vend nii, et rebis emale kingitud teatripiletid sealsamas, tema nina all katki ja ütles, et no ära siis mine!“