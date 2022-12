Jalgpallilegend Lionel Messi kohtus oma abikaasaga juba lapsena, kuid kokku viis paari traagiline sündmus

„Mu naisel Antonelal on väga palju häid omadusi. Ma imetlen väga, kuidas ta igat päeva elab, olles alati heas tujus ja lähenedes ka probleemidele imetlusväärselt. Ta on väga intelligentne ja tasakaalukas inimene,“ iseloomustas jalgpallur oma abikaasat kord FC Barcelona ajakirjale.

4. Paaril on kolm last. 2012. aastal sündis paari esimene laps, poeg Thiago. Paari teine poeg, Mateo, sündis 2015. aastal ja kolmas poeg, Ciro, 2018. aastal. Messi on isaduse kohta öelnud, et isaks kasvatakse. „Sa kasvad ja sa õpid. Me ammutame kogemusi kõigis eluaspektides, aga kolme lapse isaks olemine on minu perspektiivi elule kõvasti muutnud ja aidanud mul kasvada.“