Et saada edukaks oma soovitud alal, soovitab ta valida endale ühe fookuse, milles sa tahad väga heaks saada ja siis saada selles heaks. „Tihtipeale hajutatakse oma energia ära erinevate meetodite ja ka erinevate potentsiaalse kliendi sihtrühmade vahel, aga selline lähenemine sulandab sind ainult halli massi. Sa pole ei üheski asjas ekspert ega ka see üks õige inimene oma sihtrühma jaoks. Vali üks kitsas sihtrühm ja teeni neid nii hästi kui vähegi oskad,“ räägib ta, mida on oma teekonnal õppinud.